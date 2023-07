IMP ganha Ouro nos Prémios Lusófonos da Criatividade

Instituto Marítimo e Portuário (IMP) venceu um prémio na categoria Social Media dos Prémios Lusófonos da Criatividade.

De acordo com um comunicado de imprensa, o IMP levou um Ouro na categoria Social Media, com o vídeo “Garrafa” criado pela agência Mantra para marcar o dia Mundial dos Oceanos e é o primeiro reconhecimento recebido desde que a instituição adoptou o novo posicionamento “Pelo mar pelas pessoas”.

"De facto, desde janeiro, o IMP passou a tornar mais evidente a sua atuação em prol da segurança marítima, garantindo a navegabilidade das embarcações e alertando para as condições do mar, mas também pela preservação do ecossistema marinho", lê-se no comunicado da Mantra.

As escolhas do júri dos Prémios Lusófonos foram anunciadas esta quinta-feira, dia 13 de julho, em Lisboa, em evento que contou com a participação de agências de Portugal, Brasil, Moçambique, Angola e Cabo Verde.