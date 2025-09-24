Ecobank lança versão melhorada do programa de financiamento de género “Ellevar 2.0”

O Ecobank Cabo Verde, vai lançar, nesta sexta-feira, versão melhorada do seu programa de financiamento de género Ellevar 2.0 para apoiar ainda mais mulheres empreendedoras.

Conforme a empresa bancaria, o novo programa oferece uma gama mais alargada de soluções financeiras e não financeiras, adaptadas para mulheres empreendedoras em todos os segmentos de negócio do Ecobank: Banca do Consumidor, Comercial e Corporate.

"O lançamento da nova versão estende ainda mais a proposta de valor do Ecobank para as mulheres africanas e demonstra a nossa intenção de reforçar a nossa posição como o banco de eleição para as mulheres empreendedoras.", expressou Aminata Nana SAKHO, Diretora-Geral do Ecobank Cabo Verde.

Acrescentou que para além de promover a inclusão financeira e oferecer taxas de empréstimo e de depósito altamente competitivas entre outros também as ajudam a expandir o seu mercado e o alcance aos clientes em todo o continente africano através do comércio electrónico e plataforma de matching online MyTradeHub.