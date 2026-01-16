Grupo Coris reforça compromisso com crescimento económico e apoio às empresas cabo-verdianas

O CEO do Grupo Coris Holding afirmou hoje que a entrada do grupo no Banco Comercial do Atlântico (BCA) reforça a confiança no mercado cabo-verdiano e o compromisso de apoiar o crescimento económico e o sector empresarial cabo-verdiano.

Idrissa Nassa fez estas afirmações à imprensa, no final de uma vista que a delegação do Grupo Coris Holding efectuou esta manhã, à Câmara de Comércio e Sotavento (CCS) e que enquadra no recente processo de aquisição da maioria do capital do Banco Comercial do Atlântico (BCA) pelo referido grupo.

O responsável destacou a importância de acompanhar o sector empresarial e contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços bancários prestados a população cabo-verdiana.

“Escolhemos investir em Cabo Verde porque acreditamos no potencial do país. Queremos apoiar as empresas, melhorar os serviços financeiros e colaborar com o Governo para acelerar o crescimento económico”, afirmou.

O CEO do Grupo Coris explicou que o encontro com a CCS se concentrou principalmente no acesso ao financiamento das empresas, no apoio a empreendedores e no fortalecimento das pequenas e médias empresas (PME).

Segundo Idrissa Nassa, a banca deve inovar no plano tecnológico e acompanhar de perto as necessidades do sector empresarial, permitindo não apenas o desenvolvimento interno, mas também a capacidade de exportação das empresas cabo-verdianas.

“Melhorar a qualidade dos serviços bancários impacta directamente as empresas, que podem se desenvolver, criar empregos e, assim, beneficiar a população em geral”, acrescentou.

Por seu turno, o presidente da CCS, Marcos Rodrigues enfatizou a importância de incentivar investimentos africanos no país, reforçando o papel do sector financeiro no crescimento económico de Cabo Verde e a importância da presença do grupo Coris Holding em Cabo Verde.

“O tecido empresarial cabo-verdiano aguardou este momento com muita atenção. Precisávamos de um banco capaz de apoiar os empresários a atingir novos mercados da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e melhorar a eficiência e a qualidade de vida das empresas nacionais”, afirmou.

Segundo Marco Rodrigues, a parceria com a Coris permitirá às empresas cabo-verdianas acesso a financiamento facilitado, com garantias e acompanhamento técnico para crescimento sustentável.

“A Coris não financia apenas, mas acompanha o desenvolvimento das empresas. O crescimento destas empresas implica também o crescimento do banco, numa relação de benefício mútuo”, acrescentou.

Entre os planos da CCS para este ano, o presidente anunciou, por outro lado, a assinatura de um protocolo de entendimento com a Coris, que inclui a criação de um centro de arbitragem empresarial, destinado a agilizar a resolução de conflitos no mercado, e o apoio à formação e capacitação de empresários.

A iniciativa visa identificar empresas com projectos promissores e facilitar o acesso a financiamento e mercados internacionais.

O presidente da CCS concluiu sublinhando que a parceria com a Coris representa um passo importante para consolidar o desenvolvimento económico de Cabo Verde e fortalecer a competitividade das empresas nacionais.

O Grupo CGD concluiu esta quinta-feira a venda da posição de 59,81% que detinha no BCA à empresa Coris Holding por 82 milhões de euros, confirmou o banco português em comunicado ao mercado.