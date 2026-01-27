Associação Lantuna e Nós Saúde recebem Prémio Garantia Comunidade

A Garantia Seguros de Cabo Verde entregou, esta terça-feira, o Prémio Garantia Comunidade à Associação Lantuna e à Associação Nós Saúde, com prémios monetários destinados à implementação de projectos sociais de cada uma das associações vencedoras.

A Associação Lantuna, recebeu um prémio no valor de 1 milhão de escudos, enquanto a Associação Nós Saúde foi distinguida com 935 mil escudos cabo-verdianos.

Raimundo Monteiro, presidente da Associação Nós Saúde, que recebeu o prémio pela segunda vez, acredita que, com este apoio, será possível realizar mais programas de intervenção na área da saúde junto das comunidades. Criada em 2011, a associação tem como missão garantir uma vida e um envelhecimento saudáveis na comunidade. Segundo o responsável, desde que a Associação Nós Saúde recebe este apoio, espera-se sempre um impacto concreto junto da população.

Por sua vez, a directora executiva da Associação Lantuna explicou que o prémio irá colmatar, através do projecto apresentado, o problema da apanha de areia, actividade exercida sobretudo por mulheres e crianças que vivem da extracção de inertes. O projecto visa introduzir essas famílias noutra actividade económica, nomeadamente a suinicultura ou a ovinocultura.

Este projecto abrange duas comunidades: Porto Rincão, beneficiando 15 mulheres, e Porto Mosquito, com 18 mulheres.

“Mas o projecto também contempla a realização de feiras de saúde, em que toda a comunidade será abrangida, uma vez que serão realizadas duas feiras de saúde, uma em cada uma dessas comunidades. No total, mais de 1.500 pessoas serão beneficiadas”, acrescentou.

Ao longo das quatro edições do Prémio Garantia Comunidade, já foram distinguidas 18 associações vencedoras, em quase todas as ilhas do País, num universo de 68 associações candidatas.

“O Prémio Garantia Comunidade está directamente ligado ao desenvolvimento do sector terciário e escolhemos duas áreas muito sensíveis para a nossa actuação enquanto seguradora. A nossa ideia, com este prémio, é retribuir à comunidade aquilo que recebemos em termos da confiança dos nossos clientes nos nossos produtos e serviços”, assegurou o Administrador da Garantia Seguros, Luís Leite.

A IV Edição do Prémio Garantia Comunidade contou com a participação de vinte e três (23) candidaturas, resultando na selecção de quatro projectos vencedores, dois da ilha de São Vicente e dois da ilha de Santiago.