​iib West Africa lança depósito “Depositubaron” inspirado nos Tubarões Azuis com juro de 5% e componente social

A participação inédita da Selecção de Cabo Verde no Campeonato do Mundo de Futebol está na base do lançamento de um novo produto financeiro do iib West Africa, um depósito a prazo com taxa de juro anual de 5%, inspirado no momento histórico do futebol cabo-verdiano.

O “Depositubaron”, procura associar o entusiasmo gerado pela qualificação dos Tubarões Azuis a uma solução de poupança, oferecendo retorno financeiro e uma componente simbólica ligada ao desporto nacional.

Segundo a informação divulgada pela instituição bancária, o depósito a prazo terá uma taxa de remuneração de 5% ao ano e pretende captar o interesse de clientes particulares e institucionais, ao mesmo tempo que promove iniciativas com impacto social.

Do montante total subscrito, 0,5% será destinado a projetos em Cabo Verde, com enfoque nas áreas da saúde, educação, cultura e resposta a situações de emergência. Está ainda prevista a atribuição de um prémio ao Campeão Nacional de Futebol Sub-17, no âmbito da promoção do desporto jovem.

O produto estará disponível em escudos cabo-verdianos (CVE) e em dólares norte-americanos (USD), com prazo de um ano e um valor mínimo de subscrição fixado em 500 mil escudos. A subscrição poderá ser efetuada através dos canais do banco até ao final do Campeonato do Mundo de Futebol, marcado para 17 de Julho.

A campanha inclui também sorteios exclusivos para clientes particulares subscritores, com prémios que consistem em viagens para os Estados Unidos da América ou outro destino à escolha, até ao valor máximo de 150 mil escudos por viagem. Estes prémios serão atribuídos por sorteio aleatório, estando excluídas empresas e instituições da participação.

No âmbito da mesma iniciativa, o iib West Africa refere ainda que 0,5% do montante arrecadado será canalizado para sorteios e financiamento de projetos sustentáveis, sem impacto na taxa de juro nem no rendimento do depósito.

O banco enquadra o lançamento do produto na sua estratégia de promoção da inclusão financeira, inovação e apoio ao desenvolvimento do sector privado em Cabo Verde, onde opera com serviços dirigidos a clientes empresariais e institucionais.