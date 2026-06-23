Barceló Praia Cape Verde nomeado para os “Óscares” do turismo mundial

O Barceló Praia Cape Verde foi nomeado em duas categorias de grande prestígio a Africa's Leading City Hotel 2026 e Cabo Verde's Leading Hotel 2026 dos World Travel Awards, considerados uma das mais prestigiadas distinções da indústria turística mundial. A nomeação coloca a unidade hoteleira entre as principais referências do turismo urbano em África.

Considerado o "Óscar do Turismo", os World Travel Awards distinguem anualmente a excelência na indústria das viagens, turismo e hospitalidade a nível mundial.

Segundo o Barceló Praia Cape Verde, a nomeação representa não apenas um reconhecimento do desempenho da unidade hoteleira, mas também uma oportunidade para aumentar a visibilidade da cidade da Praia e de Cabo Verde nos mercados internacionais.

A unidade considera que a presença de um hotel localizado na capital cabo-verdiana entre as principais referências urbanas de África evidencia a evolução do sector turístico nacional e o esforço conjunto de instituições, empresas, profissionais e comunidades locais para elevar os padrões de qualidade e hospitalidade do país.

"Esta nomeação é um reconhecimento que partilhamos com Cabo Verde. Reflecte o talento, a hospitalidade e o compromisso das pessoas que tornam possível uma experiência memorável para quem nos visita. É também uma oportunidade para mostrar ao mundo o potencial da Praia como porta de entrada para novas oportunidades turísticas, empresariais e culturais", afirmou o director-geral do Barceló Praia Cape Verde, Javier Senís.

A administração da unidade acredita que o reconhecimento poderá contribuir para consolidar a imagem da Praia como um destino urbano emergente na África Ocidental, capaz de atrair turistas, viagens de negócios e eventos internacionais.

Segundo a mesma fonte, o impacto de uma distinção desta natureza estende-se a diversos sectores da economia, beneficiando não apenas o alojamento turístico, mas também actividades ligadas à restauração, comércio, transportes, operadores turísticos e outros prestadores de serviços.

A nomeação surge numa altura em que Cabo Verde continua a reforçar a sua reputação internacional como um dos destinos mais atractivos e seguros do continente africano, apostando na diversificação da sua oferta turística e no desenvolvimento de infra-estruturas orientadas para o turismo e os negócios.

Para o Barceló Praia Cape Verde, o reconhecimento internacional constitui igualmente uma oportunidade para projectar a imagem do país e reforçar o posicionamento da Praia nos circuitos internacionais do turismo urbano.

A unidade hoteleira apela ainda à participação dos profissionais do sector e dos viajantes na votação dos World Travel Awards 2026, considerando que cada voto representa uma oportunidade para aumentar a visibilidade internacional da Praia e de Cabo Verde enquanto destino de excelência.

As votações para esta edição decorrem online até 17 de Julho. Para apoiar a unidade hoteleira, o processo é feito diretamente na plataforma oficial através do Portal de Votação dos World Travel Awards.

Criados em 1993, os World Travel Awards são considerados uma das mais importantes distinções da indústria mundial das viagens e turismo, premiando anualmente os melhores desempenhos em diferentes segmentos do sector.