Nota da redação

O site do Expresso das Ilhas esteve temporariamente disponível durante as primeiras deste domingo, 07 de Abril. A situação ocorreu na sequência de um problema técnico no data center onde o site está alojado, entretanto resolvido.

Pelo facto, pedimos desculpas aos nossos leitores. A redação

