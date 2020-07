Hélio Batalha e Trakinuz lançam “Nu Ta Kontinua Pa Li”

Os rappers Hélio Batalha e Trakinuz juntaram-se para lançar o novo single intitulado “Nu Ta Kontinua Pa Li”. O lançamento do single aconteceu esta sexta-feira e já está disponíveis nas plataformas digitais.

Depois de “Kulpa De Kes MCs”, Hélio Batalha regressa ao mercado, para juntamente com o jovem artista Trakinuz lançar o novo single “Nu Ta Kontinua Pa Li”. Este tema conta ainda com a participação de Amyna Garcia.

“Em comum, a entrega na defesa da dama, o hip - hop kriolo. O perseguir da luta pelos seus ideais, esfraldando a bandeira do hip-hop Kriolo, e com os pés bem assentes nas raízes”, lê-se na nota enviado.

Hélio Batalha ingressou no mundo da música de uma forma muito discreta e hoje tem fãs, de todas as idades. Com uma forma muito marcante de fazer a música, o jovem procura sempre trazer coisas novas.

O rapper cabo-verdiano já pisou vários palcos, no país e no estrangeiro. Em 2010 fez a sua estreia oficial na música cabo-verdiana com o mixtape Golpe de Stado I, que teve boa aceitação. Em 2012 lança Golpe de Stado II e em 2014, Selvas de Pedra.

Karta D'Alforia é título do seu primeiro álbum, que chegou ao mercado discográfico em 2016, e é formado por 18 faixas musicais. O álbum versa sobre a realidade actual nacional e mundial, trazendo temas como terrorismo, vandalismo, corrupção e prostituição juvenil.