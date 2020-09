Yara dos Santos com programa “O poder da comunicação em tempos incertos”

A escritora e presidente da Associação de Relações Públicas de Cabo Verde, Yara dos Santos, vai estrear online, no próximo dia 24 deste, o programa “O poder da comunicação em tempos incertos”.

Segundo uma nota enviada, o programa em formato talk show, de periodicidade semanal, pretende mostrar as acções de comunicação que diversas instituições cabo-verdianas estão a implementar face ao impacto global da pandemia da COVID-19, não só nas organizações mas também na sociedade em geral.

O referido programa tem ainda como propósito ajudar e inspirar outras organizações a enfrentar esta crise sem precedentes, na qual a gestão estratégica de comunicação, mais do que nunca, é fundamental para a sobrevivência das mesmas.

“O poder da comunicação em tempos incertos” será transmitido em Lives no Facebook. Num total de 12 episódios, cada edição, com a duração de 30 minutos, contará com a participação de um convidado representante de uma dada instituição para explicar como tem enfrentado o desafio da comunicação diante da COVID-19.

Nesta primeira temporada do programa, 12 organizações, de diferentes áreas, nomeadamente do sector público, de organização de eventos, da banca, de seguros, das organizações sem fins lucrativos, da cultura, do desporto, da academia, da moda, do audio-visual, estarão a partilhar as suas boas práticas de comunicação nestes tempos difíceis.

Yara dos Santos, nos últimos tempos, tem proferido várias palestras e conferências tanto ao nível do país como ao nível internacional, nomeadamente em Marrocos, Portugal, Holanda, Itália, França, Brasil e Estados Unidos da América, com incidência sobre o empoderamento dos jovens, das meninas e das mulheres, nas áreas da escrita, comunicação e liderança.