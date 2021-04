Philipe Monteiro lança “Mama Africa”

O cantor e compositor cabo-verdiano, Philip Monteiro lançou no dia 26 de Março, o seu mais recente single intitulado “Mama Africa”.

Segundo o músico, este single homenageia o continente africano. “As batidas musicais levam-nos para as novas tendências da música urbana africana, mas com as raízes tradicionais bem presentes”

A residir entre Senegal e Cabo Verde, Philip Monteiro recorre ao crioulo de Cabo Verde para fazer esse trabalho que conta com a produção da Aldo Music.

O cantor e compositor, que nas décadas de 80 /90 marcou fortemente as pistas de dança do país, escolheu o seu país natal, Senegal, para as filmagens deste tema que homenageia “Mama Africa”.