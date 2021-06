Delícia de nata e morango para a sobremesa

Depois do almoçou ou do jantar, delicie-se com uma sobremesa de nata e morango. A receita é do portal Petit Chef.

Ingredientes 1 pacote de natas morangos q.b. açúcar q.b. bolacha maria q.b. Preparação Comece por bater as natas até que fiquem sólidas. Acrescente açúcar a gosto e volte a bater. Reserve um pouco no frigorífico, enquanto tritura a bolacha Maria. Com os morangos, corte-os em pedaços, reservando um inteiro para a decoração. Na taça que vai servir, disponha as natas até meio. Coloque em cima os morangos cortados. Volte a colocar mais uma camada de natas e polvilhe toda a superfície com a bolacha triturada. Decore com meio morango. Mantenha no frigorífico até à hora de servir.

