Saiba porquê a sua menstruação é irregular e dolorosa

Um novo estudo, divulgado no Journal of Sleep Research, revela que as mulheres que dormem, em média, menos de seis horas por noite têm 44% mais probabilidades de ter fluxos irregulares e 70% mais hipóteses de sangramento intenso.

Conforme sugere a investigação, cujos resultados basearam-se na análise de 574 mulheres menstruadas, entre os 24 e os 40 anos, o ideal é dormir entre sete a nove horas. Os dados mostram que as mulheres com ciclos menstruais irregulares e intensos são aquelas que dormem menos. Por outro lado, a falta de descanso e noites mal dormidas fazem com que sejam mais propensas a sofrer de fadiga, stress e depressão. A perda de sono pode ainda intensificar os sintomas de tensão pré-menstrual (ou síndrome pré-menstrual), como a acne, tensão mamária e cansaço, concluem os autores do estudo.

