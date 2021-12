Sal recebe espectáculos de Natal e Fim do Ano no Tchida Arena

A ilha do Sal vai receber espectáculos de Natal e do Fim do Ano, no mais novo espaço musical “Tchida Arena”, que será inaugurado no final de Janeiro próximo.

Este espaço musical, segundo explicou o empresário de eventos musicais e proprietário, Alcides Silva, numa entrevista à TCV, terá capacidade para receber seis mil pessoas e já está quase pronto.

O espaço está a receber os retoques finais para ser inaugurado em finais de Janeiro próximo, mas antes disso recebe este sábado, 4, um espectáculo de Djodje e Ricky Man.

“Vamos abrir as portas com um grande espectáculo de Djodje e Ricky Man, no dia 25, haverá outro show com Grace Évora, Kino Cabral, Zé Delgado e Beto Dias. Depois regressamos no dia 30, com outro espectáculo com Elida Almeida e Hélio Batalha, e fechamos no dia 31 com grande rabecada”, anuncia.

Depois desses espectáculos, Alcides Silva afirmou que a partir do dia 2 de Janeiro vão fechar o Tchida Arena para preparar para a inauguração que acontece no fim de Janeiro.

Em relação aos espectáculos de Natal e do Fim do Ano avisou que vai decorrer com forte medida de segurança sanitária e de controlo de acesso à entrada. “Vamos exigir rigorosamente o cartão de vacinação e teste na porta, quem não tiver, não vai entrar no espaço”.

Quanto aos artistas que vão inaugurar o Tchida Arena, Alcides Silva não quis divulgar os nomes, mas avançou que já tem um leque de artistas, tanto nacionais como internacionais. “Vamos inaugurar o Tchida Arena com pompa e circunstancia”.