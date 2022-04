Eis os melhores alimentos para o cérebro

Esquecer-se de coisas importantes tornou-se mais comum e recorrente do que gostaria de admitir? Felizmente, existem alimentos que podem fazer a diferença no funcionamento do cérebro.

Eis os melhores aliados da sua memória, segundo o portal SportLife: 1- Salmão ou atum Aumentar o consumo destes dois peixes, ricos emácidos gordos ómega-3,pode beneficiá-lo - e muito. "O ómega-3, presente em peixes como o salmão e atum, além das nozes, auxilia na comunicação entre os neurotransmissores, fazendo com que a memória e a concentração sejam fortalecidas", explica o Gabriel Novaes de Rezende Batistella, neurologista e neuro-oncologista, membro da Society for Neuro-Oncology Latin America, citado pelo portal SportLife. 2- Beterraba Um estudo, que envolveu indivíduos com mais 70 anos, revelou que a ingestão de sumo de beterraba beneficiou s pesquisadores descobriram que a bebida melhorou o fluxo sanguíneo para o cérebro. O segredo: nitratos, compostos presentes na raiz e que melhoram a circulação sanguínea. 3- Alimentos verdes Falamos do espinafre, agrião e, entre outros, da chicória. Todos estes alimentos são ricos em vitamina K e ácido fólico, essenciais para a saúde do cérebro. A vitamina K melhora a memória associada a fatos, enquanto o ácido fólico trabalha em conjunto com a vitamina B12 para otimizar a função cognitiva de pessoas mais velhas.

