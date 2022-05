Desmotivado com o seu emprego? Prepare-se para mudar de atitude

A desmotivação no trabalho é um problema que merece toda a atenção do profissional, afinal é precisamente o local de trabalho o sítio onde passa mais tempo do seu dia. Se sente que está a passar por este tipo de problema, é essencial que consiga identificar imediatamente os possíveis motivos que possam estar a desmotivá-lo, para que consiga sair rapidamente desse ciclo que o deixa insatisfeito.

A psicóloga Paloma Rey destaca ao ABC os três motivos que estão na origem desta insatisfação: a rotina; a falta de oportunidades em progredir na carreira ou ainda desmotivação causada por algum desentendimento com um colega ou com os ideais da empresa.

A mesma profissional, especialista em temas como ansiedade, resiliência e mau estar emocional, considera que a motivação é a principal arma para lutar contra aquilo que não nos faz bem e estabelece, em seguida, uma lista de comportamentos que vão fazer com que olhe para o seu trabalho de forma diferente. Pronto para mudar de atitude? Então, vamos lá!

1. Encontrar a causa da desmotivação. Antes de tomar qualquer decisão - como despedir-se - há que perceber qual é a causa da sua insatisfação. Só ao descobrir isso será possível agir de forma a contornar a situação.

2. Distinguir crise existencial de desmotivação laboral. Às vezes, a insatisfação que sentimos com o trabalho pode estar relacionado com o facto de não estarmos satisfeitos com algo da nossa vida pessoal, situação que se alastra à forma como encaramos o nosso emprego. Já pensou que, se calhar, a mudança que precisa de fazer é na sua vida e não no seu trabalho?

3. Foque-se nos aspetos positivos. Segundo Paloma Rey nem tudo pode ser negativo no seu local de trabalho. Logo, em vez de olhar só para o que não gosta, foque-se naquilo que a deixa feliz.

4. Procure apoio junto dos seus colegas. Às vezes, não gostamos do que fazemos, mas gostamos das pessoas com quem trabalhamos. Se assim é, foque-se nestas pessoas. Converse com elas e troque opiniões

5. Estabeleça objetivos realistas. Um dos motivos pelos quais nos sentimos stressados com o trabalho é o pensar que não estamos a conseguir fazer tudo aquilo que queremos. Estabeleça objetivos diários que sejam realistas e que sabe que vai conseguir cumprir. Isso fará com que chegue ao final do dia e se sinta satisfeito com o que fez.

6. Pense a curto e médio prazo. Quando estabelecemos objetivos a longo prazo, acabamos por viver ansiosamente à espera que esses objetivos se concretizem, sem dar importância às pequenas vitorias conseguidas diariamente até lá chegar.

7. Seja mais proativo e não se esteja sempre a comparar-se aos outros. Se estiver sempre a pensar no trabalho dos outros, está a arranjar motivos para ficar desmotivado. Ora porque o seu trabalho é melhor do que o do seu colega, mas recebem as mesmas regalias. Seja porque acha que não trabalha tão bem quanto o seu colega e acaba por se sentir com a autoestima em baixo.

8. Aproveite o tempo livre para pensar numa solução. Se depois de tudo isto continua a achar que a melhor solução é procurar um novo emprego, então aproveite as suas folgas para estabelecer um plano daquilo que pretende.