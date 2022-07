Abusa no chocolate? Tem mesmo de espreitar estas dicas

Quer seja de leite, branco ou 100% cacau são poucos os que lhe conseguem resistir. O chocolate faz as delícias de muitos e, apesar dos seus açúcares, não precisa de ser o maior inimigo da saúde oral. O “truque” está no equilíbrio.

Como tal, e para assinalar o Dia Mundial do Chocolate, que se celebra esta quinta-feira, o Instituto de Implantologia de Portugal partilha, em comunicado, várias dicas que podem fazer a diferença e evitar consequências negativas. Veja abaixo:

Atenção à frequência da ingestão de doces

Um dos factores que aumenta o risco de cárie é o tempo de exposição dos dentes a alimentos açucarados. Ao contrário do que muitos podem pensar, é melhor comermos um chocolate ou uma guloseima de uma só vez, em vez de ir consumindo ao longo do dia. Uma pessoa que ingere pouca quantidade de açúcar, mas com elevada frequência, poderá ter um risco superior de cárie a alguém que comeu muitos doces mas de uma só vez.

Evite comer guloseimas depois de escovar os dentes

Este é, sem dúvida, um hábito a evitar, porque os açúcares vão permanecer na cavidade oral durante a noite. Como é durante este período que também existe uma menor produção de saliva, estamos perante as condições ideias para a criação de bactérias.

Prepare um kit

Termos connosco um kit de higiene oral portátil é a melhor solução. Basta incluir no mesmo uma escova de dentes, pasta dentífrica e fita dentária. E se não houver tempo para escovar os dentes, devemos pelo menos tentar bochechar com água.

Privilegie chocolate negro

Contém um maior teor de cacau e, por isso, um menor grau de açúcar. Para quem costuma optar pelos de leite.