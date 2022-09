Já é possível detectar COVID-19 através da voz

O sistema foi apresentado esta segunda-feira, 5 de Setembro, no Congresso Internacional da Sociedade Respiratória Europeia, que decorre em Espanha.

Foi criada uma aplicação que detecta casos positivos de coronavírus através da voz em menos de um minuto. O sistema utiliza inteligência artificial para detectar alterações na voz de indivíduos infectados com COVID-19.

Segundo os investigadores, esta nova ferramenta é de "alta precisão", sobretudo em comparação com os testes antigénio usados até agora.

"Os resultados sugerem que uma simples gravação de voz ou algoritmos de inteligência artificial podem ser altamente precisos a determinar se as pessoas estão ou não infectados com COVID-19, diz Wafaa Aljbawi, investigador do Instituto de Ciência de Dados da Universidade de Maastricht, nos Países Baixos, citado pela Sky News.

Aos utilizadores são pedidas algumas informações, como o histórico de saúde ou se é ou não fumador. A aplicação também pede que sejam gravados sons, como o acto de tossir.

Antes de criarem esta nova ferramenta, os investigadores recorreram à utilizaram aplicação COVID-19 Sounds, criada pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, para estudar os sintomas da doença através de um banco de dados com 893 amostras de áudio de 4.352 voluntários saudáveis e não saudáveis. Os cientistas adiantam que 308 indivíduos testaram positivo para o vírus.