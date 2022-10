Conheça o truque rápido e eficaz para deixar as suas janelas a "brilhar"

Janelas e todas as outras superfícies feitas com vidro são um pesadelo quando chega a hora de as limpar. Mas nada tema, porque existe um truque, muito eficaz, que vai facilitar a tarefa. É partilhado pela Woman & Home e envolve chá preto.

A revista começa por explicar que o chá tem compostos que podem ajudar a remover manchas das superfícies de vidro e janelas. Para limpar os vidros deve fazer uma chávena de chá preto e deixar arrefecer. Quando estiver frio o suficiente transfira o líquido para um borrifador. Depois, é só borrifar a superfície de vidro e limpar como faria normalmente, explica a revista, acrescentando que limpar com jornal é "uma opção particularmente fantástica para um acabamento sem riscos".

