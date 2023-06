​Modelo cabo-verdiano representa Cabo Verde no Man Of the World 2023

O modelo cabo-verdiano Elvis Duarte, vai representar Cabo Verde no concurso Man Of the World 2023 (Homem do Mundo), que acontece nas Filipinas. Informação anunciada hoje, pelo modelo, numa nota enviada. O modelo, natural da ilha do Fogo, actualmente a residir na ilha do Sal, será o representante de Cabo Verde neste evento internacional, que acontece na Manila, nas Filipinas, de 7 a 18 deste mês. Nas Filipinas, o nosso modelo vai disputar o título com cerca de quarenta participantes de várias nacionalidades.



Desde 2021, quando foi seleccionado para o Mister África, Elvis ganhou a paixão pelo mundo da moda, carreira que ambiciona seguir. Mas o seu objectivo é poder servir de inspiração para outros jovens como ele seguirem os seus sonhos.



"Para mim não é um concurso sobre beleza e ideal de corpo, mas sim de valores e de sermos um exemplo a seguir pelos jovens sobretudo da comunidade cabo-verdiana", refere. Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.