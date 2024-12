​O que fazer para evitar o inchaço (e os gases) durante a noite

Seja devido ao stress, ao consumo de um jantar pesado, ou à ingestão de muita fibra, são várias as causas que podem estar a fazer com que fique inchado, e com gases, durante a noite.

À revista Parade, duas dietistas revelam o que pode fazer para evitar este desconforto durante a noite. Conheça os conselhos. Pode acabar por ser desconfortável, mas tem solução. Veja o que pode fazer. Coma mais cedo "Tente consumir dois terços de suas calorias durante os primeiros dois terços do dia", diz Kathleen Moore. Consuma fibras com moderação "Deve distribuir a ingestão de fibras ao longo do dia", conta Kendra Weekley. Coma devagar "Comer em stress pode levar à libertação de cortisol, o que retarda a digestão." Faça exercício "Uma caminhada de 15 a 20 minutos ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo para o intestino." Atenção ao stress "Os intestinos são como um segundo 'cérebro'. Ficam agitados quando está em stress." Atenção às alergias "Deverá fazer alguns ajustes na alimentação para controlar o inchaço e os gases", continua Kathleen Moore.

