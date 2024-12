​Sugestões para o fim-de-semana

Este fim-de-semana, trazemos sugestões como a Noite Branca, música ao vivo e uma performance teatral. Na Praça Dom Luís, em São Vicente, acontece nesta sexta e sábado, mais uma edição do Festival Sodade, em homenagem à cantora Cesária Évora.

Sexta-feira

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues e Adi Alves, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Apresentação do enredo de Carnaval 2025 do grupo carnavalesco Cruzeiro do Norte, no Centro Cultural do Mindelo, às 20h00.

- Música ao vivo com Pó de Lumi, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Toi Pinto, Ulisses Portugues, Paló e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Sábado

- 5ª Edição da Performance teatral “Teatro Largod”, na Rua de Lisboa, em São Vicente, às 10h30.

- 13ª Edição da Noite Branca, na cidade da Praia, às 17h30.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Baile conjunto com Cordas do Sol, Ceuzany, Tito Paris, Grace Évora e Don Kikas, no Mansa Marina Hotel, em São Vicente, às 22h00.