​Sugestões para fim-de-semana

Sexta-feira
- Apresentação do Volume IV do livro "No Ofício do Bem Comum" do Presidente da República, José Maria Neves, no Sala Beijing do Palácio do Presidente, Plateau, às 17h30.
- “Cinema na Rua” com o filme “ONG BAK 3”, na Achadinha Pires, na Praia, às 18h30.
- Música ao vivo com Tote Xinoca e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Música ao vivo com batucadeiras 16 Strela, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com Nessa Onda, no Underground, na Praia, às 21h00.
- Música ao vivo com Nhanha di Filipa, Caluca Tavares, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.
- Música ao vivo com Kalu Monteiro, no Djeu View Residencial, na Praia, às 21h00.
- Concerto Intimista com Katy Dias, no Sonho Studio Creative Hub, em São Vicente, às 21h30.
Sábado
- Música ao vivo com Zé Viola, no espaço Djarmai, na Praia, a partir das 14h00.
- Inauguração da exposição de pinturas “Identity” de Lito Silva, na galeria de arte Tutu Sousa, na Praia, às 18h30.
- Noite de Tocatina com Manuel e Carlinhos, no espaço Rubera SD, em São Domingos, às 20h00.
- Música ao vivo com Mário Gamboa e Odaiiline, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Música ao vivo com Fresh Band, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.
- Show ao vivo com Zidi Andrade, no Afreecana, em Assomada, a partir das 21h00.
- Exibição do filme “Predator Badlands”, no Cine Mindelo, às 21h00.
- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Palo e Bruno Lima, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.
- Música ao vivo com Rapaz de Codé di Dona, no G-Shisha Lounge Bar em Salineiro, às 22h00.
- Música ao vivo com Chico Serra e César, no Experience, em São Vicente, às 22h00.
Domingo
- Música ao vivo com Kin di Nanda e Tino, no restaurante Falucho Paradise, em Santa Cruz, às 13h00.
- Tarde de Tocatina com Manel di Candinho e Mindela Soares, no espaço Rubera SD, em Sao Domingos, às 17h00.
- Exibição do filme “Eu e o meu avô Nihonjin”, no Cine Mindelo, às 18h00.