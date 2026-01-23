​Sugestões para fim-de-semana

Lifestyle

Este fim-de-semana temos algumas sugestões. O Auditório Nacional, na Cidade da Praia, acolhe esta sexta e sábado, a peça de teatro "Problemas de Família II" do grupo Juventude em Marcha.

Sexta-feira

- Música ao vivo com Derick Salomão, na Taverna, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com batucadeiras Herança di Nos Terra, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Tote Xinoca e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Victor Bodaka e Banda, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Albertino Évora, Ericles Santos e Bruno Lima, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Concerto intimista Cláudia Sofia Trio, no Sonho Studio Creative Hub, em São Vicente, às 21h30.

- Música ao vivo com Leroy Pinto, no Underground Praia, às 23h00.


Sábado

- Música ao vivo com Nadia, na Taverna, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Noite de Tocatina com Banda Rimanason, na Rubera SD, São Domingos, às 20h00.

- Música ao vivo com Mindela Soares e Zé Rui de Pina, no Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Rosy Ramos e Amigos, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Odaiiline, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Danyleme e Banda, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 21h00.

- Live Show com Albertino Évora e Banda, no Espaço Gamboa, na Praia, às 21h00.

- Festival Nhu Santu Nomi, na Rua de Calhau, na Cidade Velha, às 21h00.

- Exibição do filme “O Agente Secreto”, no Cine Mindelo, às 21h00.


Domingo

- Música ao vivo com Rosy Ramos, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, às 13h00.

- Tarde de Tocatina com Niklas Amado e Palinh Vieira, na Rubera SD, em São Domingos, às 14h00.

- Exibição do filme “Uma Aventura Animal”, no Cine Mindelo, às 18h00.

- Música ao vivo com Justino, na Taverna, em São Vicente, a partir das 20h00.

Noite de morna com Milanka, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 21h00.

