​Sugestões para fim-de-semana

Sexta-feira
- Música ao vivo com Derick Salomão, na Taverna, em São Vicente, a partir das 20h00.
- Música ao vivo com batucadeiras Herança di Nos Terra, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com Tote Xinoca e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Música ao vivo com Victor Bodaka e Banda, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 21h00.
- Música ao vivo com Albertino Évora, Ericles Santos e Bruno Lima, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.
- Concerto intimista Cláudia Sofia Trio, no Sonho Studio Creative Hub, em São Vicente, às 21h30.
- Música ao vivo com Leroy Pinto, no Underground Praia, às 23h00.
Sábado
- Música ao vivo com Nadia, na Taverna, em São Vicente, a partir das 20h00.
- Noite de Tocatina com Banda Rimanason, na Rubera SD, São Domingos, às 20h00.
- Música ao vivo com Mindela Soares e Zé Rui de Pina, no Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com Rosy Ramos e Amigos, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com Mário Gamboa e Odaiiline, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Música ao vivo com Danyleme e Banda, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 21h00.
- Live Show com Albertino Évora e Banda, no Espaço Gamboa, na Praia, às 21h00.
- Festival Nhu Santu Nomi, na Rua de Calhau, na Cidade Velha, às 21h00.
- Exibição do filme “O Agente Secreto”, no Cine Mindelo, às 21h00.
Domingo
- Música ao vivo com Rosy Ramos, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, às 13h00.
- Tarde de Tocatina com Niklas Amado e Palinh Vieira, na Rubera SD, em São Domingos, às 14h00.
- Exibição do filme “Uma Aventura Animal”, no Cine Mindelo, às 18h00.
- Música ao vivo com Justino, na Taverna, em São Vicente, a partir das 20h00.
Noite de morna com Milanka, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 21h00.