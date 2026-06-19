​Sugestões para fim-de-semana

Sexta-feira
- Concerto/conferência com Rodrigo Costa Felix, no Centro Cultural Português, na Praia, às 19h00.
- Concertos de Katy Dias e Jason, no Syd´s Prainha, na Praia, às 19h45.
- Música ao vivo com Gai Dias e Nuno, na Nautilus, em São Vicente, às 20h00.
- Rabecada no Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com Tote Xinoca e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Concerto especial com Tibau Tavares e Ulisses Portugues, no espaço José da Rosa, na Praia, às 21h00.
- Noite de Batuque com as batucadeiras Rabenta di Trabesa Baxo, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.
- Gala do Empreendedor - CÉUS 2026 com actuação de George Tavares e Banda, no Campus da Praia - Universidade de Santiago, a partir das 21h00.
- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.
Sábado
- Música ao vivo com Toi, Voginha, Kalin e Djudjim, na Nautilus, em São Vicente, a partir das 20h00.
- Música ao vivo com Claudia Sofia, no restaurante Batuku, na Cidade Velha, às 20h00.
- Música ao vivo com Tibau Tavares, Amadeu Fontes e Gepada, no Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com Stênio Pires na Adega D’Mindel, em São Vicente, a partir das 20h30.
- Música ao vivo com Rosy e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.
- Música ao vivo com Litocoolio, Ulisses Portugues, Adao Brito e Tidey Tavares, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.