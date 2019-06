​Surto de encefalite mata mais 100 crianças na Índia

Um surto de encefalite já matou mais de 100 crianças e infectou 400 no estado indiano de Bihar, alertaram hoje as autoridades.

Segundo fonte oficial, 106 crianças morreram e outras 437, com idades entre os 4 e os 10 anos, estão a ser tratadas nos hospitais do distrito de Muzaffarpur, 80 quilómetros a norte de Patna, a capital do estado.

Vários cidadãos reuniram-se nas imediações do hospital Sri Krishna Medical College, em Muzaffarpur, para protestarem pelo facto de o ministro-chefe, que apenas visitou as instalações médicas após o número de mortes ultrapassar as 100.

Várias organizações políticas de esquerda também se manifestaram em Nova Deli.

Todos os anos, milhares de indianos sofrem de encefalite, malária, febre tifoide e de outras doenças transmitidas pelos mosquitos durante o verão.

Os médicos especialistas dizem que o Governo central da Índia e os governos dos estados ainda não estão preparados para aquele que é agora o ciclo anual de doença e morte.