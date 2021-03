Casa Branca nomeia duas mulheres generais para comandos das Forças Armadas

No Dia Internacional da Mulher, segunda-feira, a Casa Branca nomeou duas generais norte-americanas para posições de comando das Forças Armadas, tornando-se a segunda e terceira mulheres a atingirem o posto.

Segundo nota da Presidência, as nomeadas são Jacqueline Van Ovost, general de 4 estrelas (topo) da Força Aérea, que irá liderar o comando de transportes e logística (Transcom) e Laura Richardson, general de 3 estrelas do Exército, parao Comando Sul (Southcom), que cobre a América Central e do Sul.

Richardson será ainda elevada a general de 4 estrelas, categoria actualmente ocupada por Van Ovost, necessária a assumir um dos 11 comandos das Forças Armadas.

Ambas serão ainda sujeitas a confirmação no Senado epoderão suceder à primeira mulher a atingir uma posição de comando, Lori Robinson, que chefiou o Northcom até se retirar em 2018.

O próprio presidente Joe Biden anunciou as nomeações, comparecendo com as duas oficiais na Casa Branca na segunda-feira.

"Qualquer uma destas duas mulheres demonstrou ao longo da sua carreira habilidades incomparáveis, integridade e sentido de dever", disse Biden.

"Hoje [segunda-feira] é o Dia Internacional da Mulher e devemos observar e reconhecer os feitos destas duas mulheres pioneiras", adiantou o presidente norte-americano.

O New York Times noticiou recentemente que as nomeações de Richardson e Van Ovost foram decididas pelo Pentágono no ano passado, mas ficaram pendentes das eleições presidenciais de Novembro, pois o ex-secretário da Defesa Mark Esper acreditava que Donald Trump não as aprovaria por se tratarem de mulheres.