OMS está a acompanhar variante do vírus identificada na Colômbia

A OMS está a monitorizar uma nova variante do coronavírus que foi identificada pela primeira vez na Colômbia, já no mês de Janeiro. No boletim epidemiológico semanal sobre a evolução da pandemia, a Organização Mundial da Saúde diz que classificou como "variante a seguir" a "MU". Tem mutações que podem indicar risco de "fuga imunológica", ou seja, resistência às vacinas.

A variante denominada B.1.621, de acordo com a nomenclatura científica, continua classificada como uma "variante de interesse", indicou a OMS no seu boletim epidemiológico semanal sobre a evolução da pandemia, publicado na noite desta terça-feira. A variante tem mutações que podem indicar resistência às vacinas, mas são necessários mais estudos para perceber melhor as suas características, explicou a OMS. "A variante Mu tem uma constelação de mutações", que indicam propriedades potenciais para "escapar à imunidade", refere o relatório da OMS, citado pela agência de notícias AFP. A partir do final de 2020 a OMS começou a caracterizar como "variante a seguir" aquelas que representavam maior risco à saúde pública global, para que pudessem ser acompanhadas de forma mais próximas. Na mesma altura, a OMS decidiu nomear estas variantes utilizando letras do alfabeto grego, para evitar qualquer estigmatização de um determinado país e tornar mais fácil para o público em geral pronunciar os nomes. Há nesta altura, de acordo com a OMS, algumas variantes que preocupam: a Alpha - que está em 193 países - a Delta - em 170 países - e outras cinco, incluindo agora a Mu. Esta última, verificada pela primeira vez na Colômbia, já foi detectada também na Europa e em países da América do Sul. "Embora a prevalência global da variante Mu entre os casos sequenciados tenha diminuído e actualmente seja inferior a 0,1%, a sua prevalência na Colômbia (39%) e no Equador (13%) aumentou constantemente", observou a OMS.

