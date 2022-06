Novos confrontos em região entre o Sudão e o Sudão do Sul fazem 20 mortos

Cerca de 20 pessoas foram mortas no domingo em novos confrontos intercomunitários na disputada região de Abyei, entre o Sudão e o Sudão do Sul, o epicentro do aumento das tensões nos últimos meses, confirmaram as autoridades.

As autoridades da área administrativa de Abyei disseram que os atacantes eram membros de uma comunidade que vivia no condado de Twic, Warrap, que invadiram a aldeia de Mading-Acueng e mataram 18 pessoas, incluindo uma criança.

O ministro da Informação de Abyei, Ajand Deng Miyen salientou à Rádio Tamazuj que o ataque levou a confrontos que se espalharam pelas aldeias vizinhas de Malou e Athony.

O ataque foi confirmado pelo chefe local de Abyei, Bulabek Deng Kuol, que acusou as Forças Armadas do Sudão do Sul de apoiarem as ações dos atacantes Twic. "Os atacantes estavam a usar uniformes das Forças de Defesa do Sudão do Sul", disse.

Malek Ring, um alto funcionário do condado de Twic, confirmou o incidente e culpou os "criminosos". "Os feridos estão agora num centro de saúde em Mayen Abun", indicou.

O estatuto da Abyei foi suspenso quando o Sudão do Sul declarou a independência, em 2011, e continua a ser um importante foco de conflito entre os dois países devido à sua importância geoestratégica e às suas reservas energéticas.

A região está sob a administração da Força de Segurança Interina das Nações Unidas para Abyei (Unisfa), até que a disputa seja resolvida.

Em princípio, o futuro da região deveria ter sido decidido por um referendo estipulado nos históricos acordos de paz de 2005 que levaram à independência do Sudão do Sul, mas os Dgok Dinka tornaram o plebiscito impossível ao rejeitarem liminarmente a participação da etnia nómada Miseriya no referendo.