Portugal já emitiu mais de 5.600 vistos para cidadãos da CPLP

Brasil, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe lideram a lista

5.675 vistos foram já emitidos por Portugal para cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) procurarem trabalho no país, desde Outubro de 2022, altura em que a nova tipologia de visto entrou em vigor.

Os cidadãos do Brasil, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe lideram a lista de nacionalidades com este visto, revelam os dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) fornecidos ao ECO Trabalho.

“Desde a criação desta nova tipologia de visto, com a alteração da Lei de Estrangeiros, que entrou em vigor no dia 30 de Outubro de 2022 foram emitidos (até ao dia 26 de Abril de 2023), no total e em todos os postos consulares, cerca de 5.675 vistos para procura de trabalho”, afirma fonte oficial do MNE.

Este visto é válido por um total de 120 dias, mas pode ser prorrogado por mais 60 dias, sendo concedido nos postos consulares portugueses, que comunicam de imediato ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Dados do SEF dão conta de que a população estrangeira que reside legalmente em Portugal aumentou em 2022 pelo sétimo ano consecutivo, totalizando 757.252, e a comunidades brasileira foi a que mais cresceu, num total de total de 233.138.