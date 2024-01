EUA, Japão e Coreia do Sul condenam programa nuclear de Pyongyang

Os EUA, Japão e Coreia do Sul condenaram, numa reunião em Washington, o programa nuclear e de mísseis da Coreia do Norte e a crescente proximidade do país com a Rússia, segundo uma declaração conjunta divulgada no sábado.

De acordo com as informações avançadas pelo site Notícias ao Minuto, durante o encontro trilateral na capital norte-americana, realizado na sexta-feira, os países criticaram ainda as reivindicações "ilegais" de Pequim em relação ao Mar do Sul da China, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

"Condenaram o desenvolvimento contínuo pela Coreia do Norte dos programas ilegais de mísseis nucleares e balísticos, a crescente cooperação militar com a Rússia e as graves violações e abusos dos direitos humanos", lê-se na nota, emitida pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano, Chung Byung-won, e pelos homólogos norte-americano e japonês, Daniel Kritenbrink e Yasuhiro Kobe, respectivamente.

Os representantes rejeitaram ainda o "comportamento perigoso" que apoia as "reivindicações marítimas ilegais" de Pequim no Mar do Sul da China, reiterando o "firme compromisso com o direito internacional, incluindo a liberdade de navegação e de sobrevoo, tal como reflectido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar".

Neste sentido, expressaram oposição "a qualquer tentativa unilateral de alterar o status quo pela força" e sublinharam o alinhamento dos três países com a questão de Taiwan, defendendo que "a paz e a estabilidade" no Estreito de Taiwan são "indispensáveis para a segurança e a prosperidade" no mundo.