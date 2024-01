União Europeia cria medidas para apoiar democracia na Guatemala

A União Europeia (UE) criou hoje um quadro específico para a adoção de medidas restritivas de apoio à democracia na Guatemala, com o chefe da diplomacia a anunciar presença na posse de Arévalo como Presidente.

Num comunicado, o Conselho da UE salienta que, com esta decisão, poderão ser responsabilizadas as pessoas que estão "a obstruir uma transição democrática na sequência das eleições gerais de 2023, que resultaram numa vitória clara do Presidente eleito Bernardo Arévalo", resultado também atestado pela Missão de Observação Eleitoral da UE no país.

O Alto representante para a Política Externa da UE, Josep Borrell, anunciou, por seu lado, a sua presença, este domingo, na cerimónia de tomada de posse do chefe de Estado eleito.

Arévalo venceu as presidenciais de Agosto de 2023 na Guatemala, depois de ter centrado a sua campanha na luta contra a corrupção.

Em 08 de Dezembro, o chefe da diplomacia da UE condenou, em comunicado, as tentativas de anulação do resultado da votação nas eleições gerais e presidenciais, declarando ainda que deveriam ser responsabilizados os que, no país, tentavam obstruir a transição democrática.