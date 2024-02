Comité Nobel critica a condenação do dissidente russo Oleg Orlov

O Comité Nobel em Oslo acusou hoje a Rússia de querer silenciar os críticos do regime do Presidente, Vladimir Putin, com a condenação do dissidente russo Oleg Orlov, membro da organização Memorial, vencedora do Nobel da Paz em 2022.

"Durante muitos anos, o regime de Putin tentou silenciar os líderes da Memorial e de outras importantes organizações da sociedade civil na Rússia, e está agora a usar a guerra na Ucrânia como pretexto para terminar o trabalho", afirmou o presidente do Comité Nobel na Noruega, Jorgen Watne Frydnes. O opositor Oleg Orlov, activista dos direitos humanos na Rússia, foi condenado na terça-feira a dois anos e meio de prisão por um tribunal de Moscovo por criticar a invasão da Ucrânia. "O tribunal decidiu considerar Orlov culpado e impôs uma pena de dois anos e seis meses numa (...) colónia penal", disse o juiz no seu veredicto, segundo um jornalista da agência de notícias AFP presente na audiência. "Acusam-nos de desacreditar (o Exército), sem explicar do que se trata nem de como isso difere da crítica legítima. Acusam-nos de espalhar intencionalmente informações falsas sem nos preocuparmos em provar a sua falsidade", disse Orlov na sua última declaração antes do veredicto. Orlov lembrou que está a ser julgado por um artigo em que qualificou o atual regime político de "totalitário e fascista", algo que, face ao que aconteceu nos últimos meses, incluindo a morte na prisão do opositor Alexei Navalny, disse não ter sido "nem um pouco exagerado". Em Dezembro de 2021, os tribunais russos extinguiram a Memorial International e a Memorial Human Rights Center, que investigavam a história da União Soviética, por criarem uma "falsa imagem da URSS como um Estado terrorista".

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.