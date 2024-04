10 mortos e 15 crianças raptadas durante roubo de gado no Sudão do Sul

Pelo menos dez pessoas foram mortas e quinze crianças foram raptadas hoje durante um roubo de gado por homens armados na cidade de Pochalla, no leste do Sudão do Sul, disseram as autoridades à EFE.

Dez pessoas foram mortas e outras dez ficaram feridas num ataque lançado por um grupo armado não identificado com o objetivo de saquear vacas, mas que também incluiu o rapto de cerca de 15 menores "que ainda estão desaparecidos neste momento", disse à EFE o presidente da Câmara de Pochalla, Owety Uloney. As autoridades locais da zona administrativa de Pibor, onde se situa Pochalla, enviaram reforços policiais e militares para perseguir os responsáveis pelo ataque. Uloney manifestou ainda a sua preocupação pelo facto de este ataque "desestabilizar a situação na região", que nas últimas semanas foi palco de vários incidentes semelhantes, dos quais resultaram dezenas de vítimas. Os ataques não terão qualquer resposta violenta por parte da aldeia atacada, num contexto de escalada de tensões na zona, marcada pelo assassínio do governador da cidade vizinha de Boma, Jeremiah Lotibui, e do comandante do exército, Kaka Tomboom, na semana passada. Durante a estação seca, vários estados habitados por grupos pastoris no Sudão do Sul sofrem ataques e roubos de vacas por parte de homens armados e as autoridades não têm capacidade de garantir a segurança nessas áreas.

