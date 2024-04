Burkina Faso suspende a francesa TV5 Monde e sites de notícias estrangeiros

O Burkina Faso suspendeu a televisão francesa TV5 Monde e vários 'sites' de notícias estrangeiros, o que já tinha feito à BBC e à Voz da América, por terem transmitido uma reportagem acusando o exército de assassínios.

O Alto Conselho para a Comunicação (CSC) decidiu "suspender a transmissão dos programas da televisão internacional TV5 Monde, no Burkina Faso, por um período de duas semanas", informou num comunicado hoje enviado à agência de notícias France-Presse (AFP).

A autoridade de comunicação também decidiu "suspender o acesso aos 'sites' da TV5 Monde, Deutsche Welle, Ouest-France, Le Monde.fr, Apanews, The Guardian e AgenceEcofin, do território burquinense até novo aviso".

Estas suspensões surgem dois dias depois da das rádios britânica e norte-americana BBC e Voice of America, por um período de duas semanas.

A entidade afirmou ter detetado no conteúdo do referido artigo, que teve por base um relatório de uma organização humanitária, "declarações categóricas e tendenciosas contra o exército do Brukina Faso sem provas tangíveis, especialmente porque o mesmo artigo apela a uma investigação independente".

No seu relatório publicado na quinta-feira, a Organização Não-Governamental (ONG) Human Rights Watch acusou o exército do Burkina Faso, que luta contra grupos extremistas islâmicos armados, de ter "executado pelo menos 223 civis", incluindo pelo menos 56 crianças, durante dois ataques no norte do país.

O Burkina Faso, liderado por militares devido a golpes de Estado em 2022, já suspendeu temporariamente ou indefinidamente a transmissão de vários canais de televisão ou rádio e expulsou correspondentes estrangeiros.