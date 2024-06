Pelo menos 30 mineiros soterrados há quatro dias após colapso de mina na Nigéria

Pelo menos 30 mineiros estão soterrados há quatro dias no Estado nigeriano do Níger, no centro do país, devido ao desabamento de uma mina provocado por chuvas torrenciais, segundo os serviços de emergência regionais.

Dezenas de funcionários de uma empresa mineira local estavam a trabalhar na mina, na aldeia de Galkogo, no distrito de Shiroro, no momento do colapso, disse Abdullahi Baba Ara, chefe da Agência de Gestão de Emergência do Estado do Níger (SEMA), citado hoje pela France-Presse.

"De acordo com as informações de que dispomos, mais de 30 mineiros estão presos na mina, que se desmoronou", disse Ara, acrescentando que "sete pessoas foram retiradas com ferimentos graves, e as operações de salvamento prosseguem para salvar as outras", referiu.

O número exato de mineiros presos não foi conhecido de imediato e as equipas de salvamento não conseguiram chegar à zona da derrocada devido à insegurança no distrito de Shiroro, adiantou a mesma fonte.

Shiroro é um dos muitos distritos daquela região da Nigéria aterrorizados por grupos armados que atacam aldeias remotas, saqueiam e incendeiam casas e raptam residentes para pedir um resgate.

Por várias razões de segurança, o governo do estado do Níger proibiu a extração mineira nos distritos Munia, Rafi e Shiroro, mas neste Estado, onde a exploração do ouro é um dos únicos recursos para os habitantes, muitos locais de extração continuam a funcionar, apesar dos avisos e das proibições.

As autoridades locais estão particularmente preocupadas com o facto de os recursos mineiros poderem ser tomados por grupos armados.