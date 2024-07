Polícia sul-africana reforça segurança dos jogos olímpicos em Paris

A polícia sul-africana (SAPS, na sigla em inglês) destacou um contingente policial a pedido do Governo francês para reforçar o policiamento durante os Jogos Olímpicos na capital francesa, foi hoje anunciado.

"A SAPS é a única força policial da SADC [Comunidade de Desenvolvimento da África Austral] a participar nesta oportunidade de partilha de competências e capacidades de controlo de multidões, na sequência de um pedido do Governo francês", indicou a polícia sul-africana.

Em comunicado, salientou que os agentes de segurança da SAPS vão "prestar apoio à segurança interna francesa, na sua missão para garantir um evento seguro, a expensas do Governo francês".

A polícia da África do Sul, um dos países mais violentos do mundo, é considerada uma das mais operacionais do mundo devido à elevada violência pública e criminalidade, incluindo crime organizado, no país africano.

A missão policial sul-africana iniciou hoje funções na capital francesa, Paris, sendo constituída por 15 elementos oriundos de várias províncias do país com "mais de 10 anos de experiência na unidade de polícia de ordem pública", indicou a polícia sul-africana.