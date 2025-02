Dez mil pessoas abandonaram ilha Santorini devido a pequenos sismos

Mais de dez mil pessoas abandonaram a ilha grega de Santorini nos últimos dias, devido à sucessão de pequenos sismos, receando o eventual risco de um abalo de maior intensidade.

Embora as autoridades da Grécia não tenham apelado expressamente à evacuação da ilha, na noite de terça-feira mais de dez mil pessoas já tinham optado por partir, segundo dados recolhidos pelo jornal Ekathimerini.

Nem todas as pessoas são residentes, embora o último recenseamento indique que 15 mil pessoas vivem permanentemente nesta ilha que faz parte do roteiro turístico grego.

As Cíclades, como são conhecidas Santorini e outras ilhas adjacentes no norte do Mar Egeu, foram atingidas por mais de 50 terramotos com uma magnitude superior a 4 na escala de Richter desde o passado sábado.

Durante a madrugada, com uma diferença de cinco minutos entre si, os sismógrafos detetaram mais dois sismos, informou a estação pública grega ERT.

Os especialistas receiam que possam ocorrer tremores mais fortes, com magnitudes entre 5,5 e 6.