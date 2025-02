Canadá revê sistema de entrada de imigrantes face a escassez de mão de obra

O sistema de imigração do Canadá vai ser ajustado para enfrentar a escassez crítica de mão de obra e reforçar as comunidades francófonas em todo o país, anunciou o Governo.

O ministro da Imigração, Marc Miller, anunciou esta quinta-feira um conjunto de alterações ao sistema de Entrada Expressa para 2025, introduzindo novas categorias de seleção e redefinindo prioridades para responder melhor às necessidades económicas e demográficas do país.

"O sistema de Entrada Expressa do Canadá está a evoluir para acompanhar as necessidades em mudança do país", afirmou Miller.

"Ao responder à escassez de mão de obra, fortalecer a nossa economia e aumentar a imigração francófona, estamos a construir uma força de trabalho mais dinâmica, com profissionais qualificados nas áreas mais procuradas", disse.

As alterações vão dar maior prioridade a candidatos com experiência profissional no Canadá, sobretudo aqueles que se candidatam através da Classe de Experiência Canadiana.

Esta mudança reflete a aposta do Governo em converter trabalhadores temporários que já contribuem para a economia em residentes permanentes.

Além de favorecer candidatos com experiência no país, o IRCC (Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá) vai realizar sorteios específicos para colmatar lacunas urgentes nas áreas da saúde, profissões técnicas e educação. Entre as profissões prioritárias, estão médicos de família, dentistas, farmacêuticos e psicólogos, bem como carpinteiros e canalizadores.

Na área da educação, serão privilegiados professores, educadores de infância e formadores especializados no apoio a pessoas com deficiência.

A imigração francófona continua a ser uma prioridade, com candidatos que demonstram um elevado nível de proficiência em francês a receberem atenção especial no sistema de Entrada Expressa.

Esta medida visa apoiar a vitalidade económica e cultural das comunidades francófonas fora do Québec --- um objetivo assumido pelo Governo federal.

As alterações baseiam-se nas mudanças legislativas introduzidas em 2022, que deram ao Governo a capacidade de selecionar imigrantes económicos com base em competências específicas, experiência profissional ou conhecimentos linguísticos, em vez de depender exclusivamente do sistema de pontuação geral.

A imigração já representa praticamente todo o crescimento da força de trabalho no Canadá.

Com a escassez de mão de obra a afetar setores-chave, o Governo considera que ajustar os critérios da Entrada Expressa é essencial para garantir que a imigração continue a ser um motor de desenvolvimento económico.

O sistema de Entrada Expressa gere as candidaturas a residência permanente em programas como o Programa Federal de Trabalhadores Qualificados, o Programa Federal de Profissões Técnicas, a Classe de Experiência Canadiana e parte do Programa de Nomeação Provincial.

Entre 2018 e 2024, cerca de metade de todos os imigrantes francófonos admitidos fora do Québec entraram através do Programa Federal de Trabalhadores Qualificados e da Classe de Experiência Canadiana.

Segundo o Governo, os novos critérios de seleção para 2025 pretendem construir uma força de trabalho capaz de responder às exigências económicas em constante evolução, ao mesmo tempo que contribuem para a prosperidade a longo prazo das comunidades em todo o Canadá.