Especialistas criticam recente relatório climático do governo Trump

Mais de 80 especialistas científicos criticaram hoje um relatório do Governo norte-americano liderado por Donald Trump sobre as alterações climáticas, denunciando falhas metodológicas, manipulação de factos e referências a sondagens desacreditadas.

O documento, que foi publicado no final de Julho pelo Departamento de Energia norte-americano, desafia diversos consensos científicos, particularmente sobre o aumento dos eventos climáticos extremos.

"Este relatório é uma farsa da ciência", criticou Andrew Dessler, professor de ciências atmosféricas na Universidade Texas A&M, em comunicado.

Num documento de mais de 400 páginas publicado hoje, Dessler e mais de 80 outros cientistas dissecam o método e o conteúdo do relatório e rejeitam as suas conclusões.

Através da sua análise, destacam a utilização, pelos autores, de "tácticas semelhantes às utilizadas pela indústria tabaqueira" para minimizar os efeitos nocivos do tabagismo para a saúde.

O relatório "baseia-se em ideias há muito rejeitadas, apoiadas por interpretações erradas do conhecimento científico, omissões de factos importantes (...) e viés de confirmação", acusou Dessler, citado pela agência France-Presse (AFP).

Desde que regressou ao poder, Donald Trump, conhecido por ter uma postura céptica em relação ao clima, inverteu o rumo na luta contra as alterações climáticas, retirando mais uma vez a principal potência mundial do Acordo Climático de Paris, minando as agências científicas e desfazendo inúmeras medidas ambientais.

No final de Julho, o seu Governo abriu caminho à reversão de uma decisão fundamental que regulava as emissões de gases com efeito de estufa nos Estados Unidos, historicamente o maior emissor mundial de CO2.

Para justificar a medida, o Departamento de Energia dos EUA divulgou este relatório muito criticado e anunciou que vai reavaliar estudos científicos importantes sobre as alterações climáticas.