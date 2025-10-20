Detidos dois homens suspeitos do assalto ao Museu do Louvre

Dois homens foram detidos no âmbito do assalto ao Museu do Louvre. Um deles preparava-se para embarcar no Aeroporto Charles de Gaulle e o outro foi detido pouco tempo depois, na região de Paris.

Foram detidos, no sábado à noite, dois homens suspeitos do assalto ao Museu do Louvre, em França, que aconteceu há uma semana. A dupla está sob custódia devido a acusações de crime organizado e não só.

A informação é avançada este domingo pelo jornal Le Parisien, citado pelo Notícias ao minuto, que adianta que os dois homens são de Seine-Saint-Denis, nos subúrbios de Paris.

Já a BFMTV refere que um dos homens foi detido pelas 22 horas (21 horas em Portugal continental) quando estava prestes a embarcar num avião, no Aeroporto Charles de Gaulle, na capital francesa.

Já o segundo homem foi detido pouco tempo depois na região de Paris

Os suspeitos terão cerca de 30 anos e, segundo a BFMTV, já são conhecidos da justiça e da polícia.

Note-se que as autoridades estão à procura de, pelo menos, mais dois suspeitos. No domingo, o grupo criminoso levou apenas alguns minutos para entrar na Galeria de Apolo num elevador de mercadorias, partir rapidamente duas das três vitrinas, instaladas no final de 2019 para guardar as joias, e fugir com as peças.