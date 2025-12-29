UE pede esforço redobrado ao Kosovo para avançar na adesão após eleições

A chefe da diplomacia da UE pediu hoje a rápida conclusão do processo eleitoral no Kosovo e um esforço redobrado para avançar no processo de adesão ao bloco comunitário europeu.

A alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, considerou que "depois do impasse político de fevereiro de 2025", as eleições de domingo, 28 de dezembro, têm de dar lugar a "uma formação rápida do novo parlamento e Governo".

"O novo Governo deve redobrar os esforços nas tão necessárias reformas relacionadas com a UE", advogou Kaja Kallas, em comunicado.

Ao considerar que as eleições "demonstraram um grande empenho pelos princípios democráticos", a responsável pediu a ratificação do plano de crescimento para os países dos Balcãs Ocidentais, financiado por Bruxelas, e a normalização das relações com a Sérvia, uma condição imprescindível para a adesão do Kosovo à UE.

"Esperamos o cumprimento de todas as disposições que proveem dos acordos inscritos no Percurso para a Normalização, assim como os acordos anteriores dialogados, sem quaisquer atrasos ou pré-condições", acrescentou Kaja Kallas.

Nesse sentido, a UE está disposta a retomar o apoio financeiro ao país, disponibilizando 205 milhões de euros "no início do próximo ano".