Suíça identifica primeiras vítimas do incêndio. Têm entre 16 e 21 anos

A polícia helvética anunciou hoje a identificação das primeiras quatro vítimas do incêndio num bar na localidade de Crans-Montana, todas de nacionalidade suíça, entre as quais dois menores.

São duas suíças, de 21 e 16 anos, e dois rapazes, de 18 e 16 anos, cujos restos mortais foram entregues às famílias, informaram as autoridades.

"As investigações e os procedimentos de identificação dos mortos e dos feridos continuam a decorrer", acrescentou a polícia do cantão de Valais.

Quarenta pessoas morreram num incêndio ocorrido num bar durante a passagem de Ano Novo na estação de esqui de Crans-Montana, localizada no coração dos Alpes suíços.

O fogo feriu ainda 119 pessoas, a maioria das quais com queimaduras muito graves e extensas.

Seis dos feridos ainda não puderam ser identificados e cerca de cinquenta estão em processo de transferência para outros países da Europa, quatro dos quais para a Bélgica, onde poderão receber tratamentos altamente especializados devido à gravidade dos ferimentos.

As autoridades suíças admitem que o número de vítimas mortais possa aumentar. Entre os feridos confirmados figuram 14 franceses, 11 italianos e quatro sérvios.