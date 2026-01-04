Pelo menos 25 mortos e 14 desaparecidos em naufrágio fluvial na Nigéria

Pelo menos 25 pessoas morreram, 14 continuam desaparecidas e 13 foram resgatadas após o naufrágio de uma embarcação, no sábado, num rio no nordeste da Nigéria, no estado de Yobe, confirmaram hoje as autoridades.

Segundo informações divulgadas pela Agência de Gestão de Emergências do Estado de Yobe (YOSEMA, na sigla em inglês) na rede social Facebook, o incidente ocorreu por volta das 19h50 locais (17h50 em Cabo Verde), na zona de Nguru.

A embarcação transportava 52 passageiros que viajavam para Garbi, em Yobe, vindos da localidade de Adiyani, no estado de Jigawa (norte), onde as vítimas trabalhavam na agricultura, na pesca e noutras atividades comerciais locais, esclareceu a YOSEMA.

"As operações de busca e salvamento continuam, com agências de segurança, pessoal de emergência e voluntários da comunidade local a trabalhar incansavelmente para localizar os passageiros desaparecidos e recuperar os corpos", afirmou a agência, sem especificar o motivo do naufrágio.

O governador de Yobe, Mai Mala Buni, apresentou condolências às famílias das vítimas e ordenou que fosse prestado "todo o apoio logístico e médico necessário" aos feridos.

"Rezo para que mais sobreviventes sejam resgatados e possam juntar-se com suas famílias", afirmou Buni, segundo a imprensa local, citada pela agência EFE.

O naufrágio de barcos, muitas vezes causado pela sobrecarga das embarcações e pela má regulamentação do transporte aquático, é comum na Nigéria, onde os passageiros muitas vezes não usam coletes salva-vidas, o que agrava a mortalidade dos acidentes.

Em setembro de 2025, pelo menos 32 pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação num rio no oeste do país, no estado de Níger, enquanto pelo menos 25 morreram num outro episódio semelhante no estado noroeste de Sokoto, no mês anterior.