Irão. Nobel da Paz denuncia pressão das autoridades contra sua família

A laureada com o Prémio Nobel da Paz em 2023, Narges Mohammadi, denunciou hoje uma operação de pressão levada a cabo pelas autoridades de Teerão que terá ocorrido na casa do seu irmão na cidade iraniana de Mashhad.

Num comunicado divulgado pela rede X, a fundação com o nome da laureada com o Prémio Nobel da Paz disse ter conhecimento de que agentes de segurança invadiram a casa da família de Narges Mohammadi, em Mashhad, e realizaram uma busca e inspecção na residência.

No texto publicado no perfil da activista, a fundação refere que este ataque faz parte da crescente e contínua pressão exercida sobre a família de Narges Mohammadi nos últimos meses.

Entretanto, Narges Mohammadi, após mais de 40 dias de detenção, continua sem receber visitas da família.

Também não tem acesso ao seu advogado, nem contactos telefónicos desde 14 de Dezembro.

A agência de notícias Efe conta, citando fontes que não se quiseram identificar, que a detenção de Narges Mohammadi tem sido marcada por espancamentos e negação de assistência médica, o que, especialmente devido ao seu histórico de problemas cardíacos, colocou a sua vida em grave perigo.

Nesse mesmo contexto, um dos detidos recentemente libertados do Centro de Detenção de Inteligência de Mashhad descreveu o estado físico de Narges Mohammadi e de seu companheiro, Pouran Nazemi, como "alarmante".

Apesar do prazo de 30 dias de prisão preventiva ter expirado, Narges Mohammadi está detida há 41 dias e permanece em completo limbo jurídico.

A Fundação Narges enfatiza que Narges Mohammadi, Sepideh Gholian, Pouran Nazemi, Javad Alikordi e todos os presos políticos devem ser libertados imediata e incondicionalmente.