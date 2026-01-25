António Costa chega a Nova Deli para selar acordo de comércio livre UE-Índia

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, chegou hoje à Índia num momento em que os dois blocos económicos procuram concluir um acordo de livre comércio após quase duas décadas de negociações.

António Costa e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, são os convidados de honra das celebrações do Dia da República em Nova Deli, na segunda-feira.

Segue-se, na terça-feira, a cimeira UE-Índia, durante a qual se espera selar o compromisso, já apelidado de "mãe de todos os acordos", segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

"A cimeira será uma oportunidade para reforçar a parceria estratégica UE-Índia e intensificar a colaboração nos principais domínios de ação", disse o Conselho da União Europeia nas redes sociais.

A Índia, o país mais populoso do mundo, com 1,47 mil milhões de pessoas, deverá tornar-se a quarta maior economia global ainda em 2026, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional.

Enquanto a UE vê no país um mercado crucial para o futuro, Nova Deli considera Bruxelas uma fonte-chave de tecnologia e de investimento para modernizar infraestruturas e criar milhões de postos de trabalho.

"Estamos no limiar de um acordo comercial histórico", afirmou Von der Leyen antes de viajar para Nova Deli.

O comércio bilateral de bens atingiu 120 mil milhões de euros em 2024, um aumento de quase 90% na última década, ao qual se somam 60 mil milhões de euros em serviços.

O entendimento representaria uma vitória estratégica para ambas as partes, que procuram abrir novos mercados face às taxas alfandegárias norte-americanas e aos controlos de exportação chineses.

Segundo a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, a aproximação ocorre num momento de "pressões sem precedentes" sobre a ordem internacional devido à fragmentação económica.

Apesar do otimismo, as negociações enfrentam ainda pontos de bloqueio, nomeadamente o impacto da taxa de carbono nas fronteiras da UE sobre as importações de aço, bem como normas de segurança e qualidade nos setores farmacêutico e automóvel.

Nova Deli tem também procurado reduzir a dependência da Rússia em equipamento militar, diversificando importações e reforçando a base industrial nacional, um movimento de autonomia que encontra paralelo nos esforços europeus face aos Estados Unidos.

Um dos pontos na agenda estratégica é o corredor económico Índia-Médio Oriente-Europa, um projeto de infraestruturas de transporte e conectividade de grande escala.

O projeto inclui rotas marítimas e o desenvolvimento de linhas férreas e rodoviárias, tubagens para hidrogénio limpo, cabos de fibra ótica de alta velocidade e energia.

A UE garante querer trabalhar com a Índia também junto de outros países.

"A Índia é um parceiro crucial para a UE. Juntos, partilhamos a capacidade e a responsabilidade de proteger a ordem internacional baseada em regras", afirmou António Costa em meados de janeiro a propósito da deslocação a Nova Deli.

"Esta reunião será uma oportunidade fundamental para reforçar a nossa parceria e impulsionar o progresso na nossa cooperação", acrescentou o antigo primeiro-ministro português.

Costa vai juntar-se a Ursula von der Leyen, que chegou a Nova Deli no sábado e se reuniu com o ministro do Comércio, Indústria, Eletrónica e Tecnologia da Informação, Jitin Prasada, segundo o jornal indiano The Financial Express.

Os presidentes do Conselho e da Comissão Europeia vão reunir-se ainda hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros S. Jaishankar para discutir as relações entre a UE e a Índia, acrescentou o jornal.

Está prevista uma reunião com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi na terça-feira, dia do Fórum Empresarial UE-Índia e da 16.ª Cimeira entre o bloco europeu e o gigante asiático.