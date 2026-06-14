Trump celebra hoje 80 anos: A 'festa' e o percurso do presidente dos EUA

O presidente norte-americano, Donald Trump, celebra este domingo o seu 80.º aniversário, tornando-se o segundo octogenário a governar os Estados Unidos. Para comemorar a data, o republicano irá assistir a vários combates de UFC na Casa Branca, uma organização de artes marciais da qual é fã.

O presidente norte-americano, Donald Trump, celebra este domingo o seu 80.º aniversário, tornando-se o segundo octogenário a governar os Estados Unidos. Para comemorar a data, o republicano irá assistir a vários combates de UFC na Casa Branca.

De recordar que Trump tornou-se a pessoa mais velha a tornar-se presidente dos Estados Unidos, uma vez que é cinco meses mais velho que o seu antecessor Joe Biden.

Outro facto inédito é que alguém condenado por um crime nunca ganhara as eleições presidenciais nos Estados Unidos.

A 'festa' de aniversário de Trump

Donald Trump começou a planear o dia de aniversário há já algum tempo. No jardim Sul da Casa Branca foi construído um ringue que será palco de várias lutas de UFC. Desporto do qual o presidente norte-americano é fã.

No entanto, a organização do evento não foi vista com bons olhos. Vários cidadãos norte-americanos apresentaram um processo para impedir a realização dos combates na Casa Branca.

Mas, na semana passada, um juiz federal autorizou o presidente a celebrar o seu 80.º aniversário e o 250.º aniversário do país com combates de UFC.

Recorde o percurso de Donald Trump

Trump nasceu no bairro nova-iorquino de Queens a 14 de Junho de 1946. É o quarto de cinco filhos de um importante promotor imobiliário. A mãe era uma imigrante escocesa.

Depois de ter estudado numa academia militar e formar-se na Universidade da Pensilvânia, o actual chefe da Casa Branca entrou para o negócio da família. Em 1971, Trump assumiu o controlo da empresa familiar.

De notar que o pai construía apartamentos para a classe média nos bairros nova-iorquinos de Brooklyn e Queens, mas Donald Trump preferiu mudar o rumo dos negócios e apostou em torres de luxo, hotéis, casinos e campos de golfe, de Manhattan ao Dubai.

Casou-se três vezes, com duas modelos e uma atriz. Tem cincos filhos e sete netos. É figura habitual nas páginas dedicadas a celebridades, e, ainda na década de 1980, fez participações especiais em filmes, séries e anúncios. ‘Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque’, ‘O Sexo e a Cidade’ ou ‘O Príncipe de Bel Air’ são apenas alguns dos formatos que constam no seu currículo televisivo.

Do sector imobiliário... a político

Em 2015, num discurso proferido no edifício Trump Tower, em Manhattan (Nova Iorque), Trump decidiu avançar com uma candidatura para as eleições presidenciais, representando o Partido Republicano.

Donald Trump acabaria por vencer as eleições contra a democrata Hillary Clinton, iniciando assim o seu primeiro mandato na Casa Branco enquanto presidente dos Estados Unidos.

Em 2020, Trump voltaria a recandidatar-se para um segundo mandato. No entanto, desta vez, não teve sorte, tendo sido vencido pelo democrata Joe Biden.

E eis que, em 2024, volta a marcar presença na corrida das presidenciais norte-americanas. Inicialmente, tinha como opositor Joe Biden - que acabou por desistir da candidatura e foi substituído por Kamala Harris.

Donald Trump venceu as eleições presidenciais de 2024 e tornou-se o segundo presidente norte-americano a cumprir dois mandatos não consecutivos, tendo conseguido vencer pela primeira vez o voto popular numa eleição, algo que não conseguiu nem em 2016 contra Hillary Clinton, nem em 2020 contra Biden e que os republicanos não conseguiam há duas décadas.

O presidente norte-americano terminará o segundo mandato presidencial com 82 anos.

A saúde de Trump

Recorde-se que, no final do mês passado, Donald Trump realizou o exame médico anual. O estado de saúde foi descrito como "excelente", incluindo o facto de o presidente ter um coração de uma pessoa de 65 anos.

No relatório médico, divulgado pela Casa Branca, a saúde cardiovascular de Donald Trump foi descrita como equivalente à de uma pessoa 14 anos mais nova.

De acordo com o médico de Trump, Sean Barbabella, o presidente norte-americano tem uma "idade cardíaca" de 65 anos, apesar de neste 14 de Junho completar 80 anos.