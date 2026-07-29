Irão nega negociações a decorrer com os EUA

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão rejeitou hoje que estejam em curso negociações com os Estados Unidos, apesar das garantias do presidente norte-americano, Donald Trump, no domingo, de que as conversações seriam retomadas.

"Não estamos a negociar com os Estados Unidos neste momento. Estamos a negociar com Omã para garantir a passagem pelo estreito de Ormuz", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghai, durante a conferencia de imprensa semanal.

Baghai insistiu que qualquer progresso em relação aos EUA dependeria de como a situação se desenvolvesse, horas depois de Trump afirmar que Teerão e Washington retomariam as negociações hoje, após ter dido que cancelou um "ataque maciço" contra o Irão para chegar a um acordo para terminar o conflito.

"É claro que eles não querem ser atacados. Sabiam da dimensão deste ataque, porque o viram a tomar forma (...) O que estamos agora a fazer é dialogar com eles, no âmbito de uma negociação. Isso começa amanhã [segunda-feira] à tarde", disse, no domingo, Donald Trump, a bordo do avião Air Force One, citado pela Agência France-Presse.

No sábado, na rede social Truth, Trump revelou que os aliados dos Estados Unidos no Médio Oriente chegaram a um entendimento sobre os termos de um acordo para pôr fim à guerra com o Irão.

Esse acordo incluiria a "abertura imediata, completa e total do estreito de Ormuz e o fim da ameaça nuclear do Irão".