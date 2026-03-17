Japão e Estados Unidos unem forças para travar queda do iene em intervenção cambial histórica

O Japão e os Estados Unidos realizaram uma rara intervenção coordenada nos mercados cambiais para travar a forte desvalorização do iene, numa operação que representa a primeira ação conjunta deste género desde 2011. A confirmação foi feita no domingo pelas autoridades dos dois países, após vários dias de especulação nos mercados e depois de o iene ter atingido o nível mais baixo face ao dólar em cerca de quatro décadas, segundo a Reuters.

A operação consistiu na compra de ienes e venda de dólares pelo Ministério das Finanças japonês e pelo Tesouro norte-americano, numa tentativa de inverter a tendência de desvalorização da moeda japonesa. De acordo com a Reuters, a intervenção surge na sequência da crescente preocupação com os efeitos da fraqueza do iene sobre a economia japonesa, nomeadamente o aumento do custo das importações e a pressão inflacionista sobre famílias e empresas.

Após a intervenção, o iene valorizou-se de forma expressiva. A Associated Press refere que a moeda japonesa recuperou de níveis superiores a 163 ienes por dólar para cerca de 155-156 ienes por dólar, registando uma das maiores valorizações diárias dos últimos anos.

Segundo a Reuters, o ministro das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, afirmou que Tóquio "não hesitará em agir novamente" caso persistam movimentos considerados excessivos ou especulativos no mercado cambial. A mesma agência acrescenta que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, manifestou apoio à decisão japonesa e confirmou a cooperação entre os dois países para preservar a estabilidade financeira internacional.

A desvalorização do iene resulta, sobretudo, da diferença entre as taxas de juro praticadas nos Estados Unidos e no Japão. Enquanto a Reserva Federal mantém juros entre 3,5% e 3,75%, o Banco do Japão continua com uma taxa de referência de apenas 1%, tornando os ativos denominados em dólares mais atrativos para os investidores. Segundo a Associated Press, esta diferença alimenta o chamado carry trade, estratégia através da qual investidores obtêm financiamento barato em ienes para aplicar em ativos com maior rentabilidade noutros mercados.

A Reuters acrescenta que o enfraquecimento da moeda japonesa também tem sido agravado pelo aumento dos custos energéticos e pelas preocupações em torno da política orçamental do Governo japonês, fatores que reduziram a confiança dos mercados na evolução do iene.

Apesar da forte reação inicial dos mercados, vários analistas consideram que o efeito da intervenção poderá ser temporário. O Wall Street Journal refere que, sem uma alteração significativa da política monetária do Banco do Japão ou uma redução das taxas de juro norte-americanas, as pressões estruturais sobre o iene deverão manter-se. A publicação cita economistas do HSBC, MUFG e ANZ, que consideram improvável uma valorização sustentada da moeda apenas com intervenções cambiais.

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Também a MarketWatch sublinha que, embora a intervenção tenha permitido recuperar parte das perdas acumuladas nas últimas semanas, o iene continua longe dos níveis considerados compatíveis com os fundamentos da economia japonesa. A publicação estima que a operação tenha envolvido mais de 50 mil milhões de dólares, uma das maiores intervenções cambiais da história recente do Japão.

A decisão assume igualmente uma dimensão geopolítica relevante. A Reuters recorda que os Estados Unidos raramente participam diretamente em intervenções para apoiar o iene, sendo esta a primeira ação coordenada em mais de uma década. Para Washington, além do objetivo de estabilizar os mercados financeiros, a cooperação procura evitar que vendas massivas de obrigações norte-americanas por parte do Japão provoquem uma subida adicional das taxas de juro da dívida dos EUA.

Os mercados estarão agora atentos às próximas decisões do Banco do Japão sobre política monetária e à possibilidade de novas intervenções caso o iene volte a sofrer fortes pressões de venda. As autoridades japonesas já deixaram claro que permanecem preparadas para voltar a atuar sempre que considerem que os movimentos cambiais deixam de refletir os fundamentos da economia.