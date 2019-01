Um veleiro de bandeira austríaca, com dez pessoas a bordo, sofreu quarta-feira uma avaria no motor a 45 milhas (cerca de 80 quilómetros) da costa de São Nicolau e teve que ser rebocado até à costa, revelou quinta-feira a Guarda Costeira.

Numa nota imprensa, o Centro Conjunto de Coordenação de Salvamento da Guarda Costeira explica que o pedido de socorro chegou cerca das 18:30 de quarta-feira.

A Guarda Costeira pediu o apoio da Delegação Marítima de São Nicolau que, por sua vez, solicitou a intervenção de uma embarcação de pesca, que procedeu com sucesso ao reboque do veleiro até ao porto do Tarrafal de São Nicolau, onde os ocupantes do veleiro desembarcaram em segurança.