ARME apresenta novo código postal de Cabo Verde

A Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) fez esta quinta-feira a apresentação do novo código postal de Cabo Verde. Um código especifico, com todas as informações relevantes sobre a entrega de encomendas.

A cerimónia foi presidida pelo secretário de Estado de Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes, que frisou que a inovação tem que estar ao serviço das pessoas.

“E é isto que estamos a fazer hoje. Sempre que penso no sector postal em Cabo Verde vem à cabeça a oportunidade para se reformar, para abraçar novas oportunidades”, afirma.

Por outro lado, recordou que o governo está a trabalhar na melhoria das alfândegas, para que quem faz negócio utilizando o código postal possa fazê-lo de forma o mais rápido e mais acessível.

Para o PCA da ARME, Isaías Barreto, o objectivo deste serviço é trazer mais-valias na melhoria da organização logística dos operadores postais e da qualidade do serviço prestado.

“O novo código postal traz também mais-valias ao sector postal, na melhoria da distribuição para as empresas, na medida em que permite um marketing e apresentação de ofertas de forma mais efectiva. Para as empresas que fazem entregas, permite a melhoria do processo logístico e dos serviços”, explica.

Conforme Isaías Barreto havia uma necessidade de adequar o código postal à nova realidade. “Este código postal facilita muito a entrega de correspondências e facilita as empresas que de alguma forma quer interagir com o consumidor final no processo da entrega das correspondências”.

O novo código postal tem uma base de dados com certa de 27 mil registos. Qualquer cidadão pode a essa base, através do site www.codigopostal.cv.

“Estamos a trabalhar na revisão das tarifas do serviço postal universal para a revisão do convénio de qualidade do serviço postal, para que antes do final do ano possamos ter o estudo do mercado relativo ao sector postal”, sublinha.

Dos 190 membros da união postal universal, 117 utilizam código postal. “este serviço permite de forma rápida e quase automática fazer a localização geográfica dos endereços postais”.